Deu nous morts per Covid-19 i 60 persones segueixen ingressades

Catalunya segueix registrant casos d'afectats per coronavirus. Arxiu

La crisi del coronavirus

25.06.2020 | 13:02

El Departament de Salut ha informat que deu persones han mort per la Covid-19 pel que fa a l'últim recompte, publicat el passat dimarts, i ja són 12.533 els morts a Catalunya des de l'inici de la epidèmia, mentre que 60 persones segueixen ingressades.

En un comunicat, Salut es fa ressò de les dades de les funeràries: Són un total de 12.533 persones mortes fins aquest dijous -ahir dimecres no se'n va registrar cap-, de les quals 6.841 mortes en un centre sanitari, 4.095 en una residència i 795 al domicili. Els casos restants són no classificables per manca d'informació.

Fins al present, a Catalunya hi ha hagut un total de 70.864 casos positius acumulats per coronavirus.