Matadepera

24.06.2020 | 19:14

Bombers ha activat a les 15.12 hores d'avui una dotació terrestre per localitzar una persona indisposada al Camí dels Monjos, a la Mola. Juntament amb efectius de la Policia Local de Matadepera, que són qui l'han localitzat, se l'ha acompanyat fins a la zona d'aparcament de Can Robert, on hi havia una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que li ha fet una revisió in situ.