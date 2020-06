Torra planteja al Tribunal Suprem la recusació de deu dels seus magistrats

EFE

23.06.2020 | 11:02

La defensa el president de la Generalitat, Quim Torra, ha plantejat davant del Tribunal Suprem la recusació de deu magistrats de la Sala Penal que han de resoldre sobre l'abstenció del jutge que va ser designat com a ponent del recurs de cassació per la sentència dels llaços. En un escrit dirigit a l'Suprem, l'advocat Gonzalo Boye demana que es resolguin aquestes recusacions abans que l'alt tribunal decideixi sobre l'abstenció que va plantejar el mateix magistrat Miguel Colmenero Méndez de Luarca, per haver estat nomenat vocal de la Junta Electoral Central.

La defensa de Torra considera que els deu magistrats de la Sala Penal del Suprem recusats tampoc reuneixen els requisits d'imparcialitat necessaris per a resoldre sobre l'abstenció plantejada per Colmenero Méndez de Luarca.

En els seus escrits, Boye qüestiona la imparcialitat dels jutges Manuel Marchena Gómez, Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Antoni de l'Moral García, Ana María Ferrer García, Pablo Llarena Conde, Vicente Magro Servet, Carmen Lamela Díaz i Eduardo Porres Ortiz d'Urbina. Segons l'advocat de Torra, a tots ells els hi manca la imparcialitat necessària per decidir sobre el ponent del recurs contra la inhabilitació de el president de la Generalitat, perquè han intervingut en algun moment en resolucions vinculades als processos penals oberts pel "procés" .