Roldán (Cs) creu que unes eleccions a Catalunya "no ajudarien en res"

EFE

22.06.2020 | 10:38

La líder de Cs a Catalunya, Lorena Roldán, ha afirmat aquest dilluns que unes eleccions al Parlament "no ajudarien en res" a la situació que es viu com a conseqüència de la pandèmia de Coronavirus.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Roldán ha subratllat que ara no és moment de posar-se "ni amb la calculadora electoral ni veure si es treuen més vots aquí o allà": "en lloc de pensar en els escons hem de pensar en les persones", ha dit.

Així mateix, ha lamentat que a Catalunya s'hagi d'estar pendent "del calendari judicial" del president de la Generalitat, Quim Torra, per a poder parlar d'eleccions i que l'agenda dels catalans també depengui d'això.

"Tenim una situació dramàtica ara mateix a sobre de la taula. El virus segueix aquí, encara hi ha gent que està lluitant als hospitals i molts llocs de treball que s'han perdut. Per a nosaltres aquestes són les prioritats, de manera que ara mateix unes eleccions doncs segurament no ajudarien en res", ha asseverat.