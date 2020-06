Madrid proposa fer test a viatgers de països afectats per Covid a Barajas

La crisi del coronavirus

EFE

22.06.2020 | 10:42

El conseller madrileny de Justícia, Enrique López, ha emplaçat aquest dilluns el Govern central a discutir a la Comunitat de Madrid més mesures de control en l'arribada de turistes a la capital amb la reactivació de l'activitat a Barajas, i ha proposat realitzar test ràpids als viatgers procedents dels països més afectats pel coronavirus.

En una entrevista amb Onda Madrid, López ha ressaltat la "preocupació" del Govern madrileny després de la reobertura ahir de les fronteres comunitàries i de l'espai Schengen sense els controls suficients -diu- de seguretat per a evitar l'entrada de nous casos de COVID-19.

El conseller ha recordat que Barajas va ser al costat de l'aeroport del Prat "vector d'importació" del coronavirus, per la qual cosa ha criticat "el to de frivolitat" del ministre de Transports, José Luis Ábalos, respecte a la postura de la Comunitat de Madrid amb l'advertiment que per l'aeròdrom "pot entrar el mal". Les mesures de control de temperatura als viatgers que arriben a Barajas són "positives", ha dit el conseller, però ha insistit que és necessari que s'adoptin més.