Celaá considera que la llei Wert ha estat "nociva" per al progrés de l'educació

EFE

22.06.2020 | 11:35

La ministra d'Educació, Isabel Celaá, ha considerat aquest dilluns que la vigent Llei d'Educació aprovada pel Govern de Mariano Rajoy el 2013, amb José Ignacio Wert com a ministre d'Educació, ha estat "nociva per al progrés de l'educació espanyola". En declaracions a RAC1, la ministra d'Educació ha rebutjat amb contundència unes recents declaracions de Wert, que ha valorat com a "sectari" i que "provocarà un retrocés" de l'actual projecte de llei del Govern que central pretén derogar la Llei Orgànica per a la qualitat educativa (LOMCE) o llei Wert.

El Congrés dels Diputats va rebutjar la setmana passada les esmenes de totalitat presentades pels grups parlamentaris Ciutadans, Vox i Popular al Projecte de Llei Orgànica de modificació de la LOE (LOMLOE) del Govern central, de manera que la ministra ha estimat avui que "a finals d'any m'agradaria comptar" amb què ja estigui aprovat. Celaá s'ha reafirmat en què el projecte de llei és "oportú i necessari" i "aborda els principals reptes del sistema educatiu", entre els quals ha citat l'abandonament escolar primerenc, que l'escola sigui plurilingüe, més inclusiva i innovadora pel que es refereix a la metodologia, i personalitzada per als alumnes.

D'altra banda, la ministra s'ha reafirmat en què el retorn a les aules sigui presencial al setembre i ha indicat que, si es produeixen rebrots de la Covid-19, "intentarem que les escoles estiguin obertes", separant grups d'alumnes i perimetrant els espais.