Ha mort l'escriptor barcelonès, Carlos Ruiz Zafón

19.06.2020 | 11:37

El novel·lista barcelonès Carlos Ruiz Zafón ha mort víctima d'un càncer a l'edat de 55 anys a Los Ángeles, on residia des de fa anys. Zafón va adquirir fama mundial amb el seu llibre "La sombra del viento", publicada l'any 2001, que feia un recorregut per una Barcelona mítica plena de personajes apassionats i apassionants. El llibre està considerat com la novel·la espanyola mes difosa després del Quixot. "La sombra del viento", va ser la primera entrega d'una tetralogia per a la història de la literatura espanyola a la qual van seguir "El juego del ángel", "El prisionero del cielo" i "El laberinto de los espíritus".

Zafón ha lluitat durant dos anys contra un càncer de colon, la mateixa malaltia que va acabar amb la vida del cantat Pau Donés fa pocs dies.