Entrarem a l'estiu amb calor i una revetlla sense pluja

19.06.2020 | 12:21

L'entrada de l'estiu, diumenge que ve, tornarà el bon temps i temperatures altes a Catalunya, on s'espera una revetlla de Sant Joan amb cels clars i temperatures agradables que no baixaran d'entre 16 i 20 graus, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Les prediccions de la delegació a Catalunya de l'AEMET indiquen que avui serà una jornada amb molts núvols i precipitacions disperses, que durant la tarda quedaran restringides, en forma de xàfecs localment intensos i ocasionalment acompanyats de tempesta, al sector oriental del Pirineu i altres zones de l'interior i nord-est, així com en punts de l'extrem sud de Tarragona.

Demà dissabte serà un dia amb certa inestabilitat, especialment al Pirineu i interior de la meitat oriental, on la nuvolositat d'evolució diürna donarà lloc a la tarda a xàfecs i tempestes, que seran més intensos a l'interior nord-est, on podran ser localment forts, i no es descarta que de forma més feble i dispersa arribin a zones properes del litoral.

Segons l'AEMET, a partir de diumenge, primer dia de l'estiu, i durant la setmana que ve el temps tendirà cap a l'estabilitat.

L'estiu començarà a Catalunya amb un ambient assolellat i sense precipitacions i únicament al Pirineu a la tarda persistirà certa possibilitat de ruixats dispersos associats a la nuvolositat d'evolució diürna, encara que ja amb caràcter més feble, sense descartar que a partir de dissabte dia 27 hi hagi un augment de la inestabilitat que podria deixar ruixats una mica més abundants en zones d'interior del terç nord.