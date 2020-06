L'OMS veu factible una vacuna contra el coronavirus per a principis de 2021

La crisi del coronavirus

La directora de Medi Ambient, Canvi Climàtic i Salut de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Maria Neira, ha dit veure factible que la vacuna contra la Covid arribi a principis de l'any 2021, una vacuna que l'organització demana fabricar i distribuir amb "equitat".

"La data seria primers de l'any vinent. Els optimistes diuen que abans de final d'aquest any. Tant de bo tinguin raó", ha afirmat Neira a la conferència per via telemàtica de Barcelona Tribuna: "Covid-19: la cruïlla de l'OMS", en què han interpel·lat a l'experta de l'OMS, entre d'altres, el cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Clínic i degà de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, Antoni Trilla.

"És fonamental el desenvolupament de la vacuna, però també assegurar-se que la fabricació i la distribució es produeix amb equitat", ha afirmat l'alt càrrec de l'OMS, organització a la qual ha dit li correspondrà "coordinar i arbitrar" la carrera per la vacuna.

Neira ha apuntat que "no només podrà beneficiar els països que hagin pagat" i ha recordat que hi haurà subvencions i l'aportació de donants per als països en pitjor situació per fer-se amb vacunes. "I tot això generant també clars beneficis econòmics per a les farmacèutiques", ha afegit.