CCOO abandona la Taula de la Funció Pública

La crisi del coronavirus

EFE

16.06.2020 | 10:54

COO ha abandonat aquest dilluns la Taula General de la Funció Pública després de denunciar que el Govern "pretén fer un simulacre, sense voluntat de negociació real" i assegurar que vol pagar la retribució als col·lectius implicats en la lluita contra la covid-19 "amb els diners de tots els empleats". CCOO ha denunciat "la manca total de voluntat negociadora de la Generalitat amb els representants legítims dels treballadors de la Generalitat".

"El menyspreu als treballadors de la Generalitat arriba fins al punt que el Govern que diu pretendre retribuir econòmicament alguns col·lectius, no pensa posar 'ni un duro'. Pensa pagar amb els diners de tots els empleats de la Generalitat els fons addicionals" , ha afegit CCOO.

El sindicat ha explicat que dilluns a la tarda s'havia convocat una reunió de la Taula General de Negociació de manera "unilateral" per part de Funció Pública per negociar "les gratificacions extraordinàries amb motiu de la pandèmia covid-19". CCOO assegura que ha assistit a la reunió per demanar per escrit la concreció de la proposta de la Generalitat i "buscar possibles propostes alternatives que permetessin arribar a un consens satisfactori per a les dues parts", pel que han demanat una nova reunió per abordar aquesta qüestió.

"La resposta -ha denunciat el sindicat- ha estat la que ens temíem des dels anuncis previs de la setmana passada: el Govern de la Generalitat només volia representar un simulacre de negociació per a la seva autopropaganda". El sindicat assegura que ha constatat la "falta de voluntat real de Govern" de negociar, de manera que han abandonat la reunió.