Les residències demanen reforçar l'atenció mèdica per recuperar la confiança

La crisi del coronavirus

EFE

15.06.2020 | 13:02

Representants del sector de les residències han explicat a Efe què estan fent els centres per recuperar la confiança després de la tragèdia de la Covid, tot i que coincideixen que és l'administració qui ha de canviar el model per reforçar l'atenció sanitària en els geriàtrics.

Josep Maria Via, assessor de la fundació Edat i Vida, punt de trobada d'empreses privades, associacions de gent gran i institucions acadèmiques del sector, ha explicat a Efe que hi ha gran consens en la necessitat que l'atenció sociosanitària en residències s'integri en el sistema nacional de salut. "Les residències han estat massa temps depenent dels serveis socials, un sistema que ha vingut a saltar pels aires amb la Covid perquè ha quedat clar que l'atenció sanitària no estava ben resolta", ha assenyalat.

Via ha explicat que l'actual model de residències va ser concebut en el seu dia com a substitutiu de la llar, i sense tenir en compte que amb el pas dels anys les persones viuen més temps, però també impliquen un major nombre de malalties i dolències que fa imprescindible una atenció sanitària completa i constant. "Hi ha algunes residències que tenen serveis mèdics per hores o com a molt un sanitari al centre alguns dies, però això és insuficient", ha afegit. Així, el sector demana que les CCAA desenvolupin un nou model amb la introducció a les residències del sistema d'atenció primària.