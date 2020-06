Borràs diu que és víctima d'una "persecució política" i nega qualsevol delicte

EFE

12.06.2020 | 10:46

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha negat ser culpable dels delictes que se li atribueixen quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes i ha denunciat ser víctima d'una "persecució política" com a independentista, amb informes "inventats" per la Guàrdia Civil. Borràs ha comparegut davant la Comissió de l'Estatut del Diputat del Congrés per presentar les seves al·legacions davant el suplicatori enviat pel Tribunal Suprem per investigar-la per presumptes delictes quan va dirigir la Institució de les Lletres Catalanes.

"No sóc culpable", ha subratllat en roda de premsa, reproduint, segons ella mateixa ha explicat, l'inici de la seva intervenció davant la comissió parlamentària, celebrada a porta tancada malgrat la seva petició que fos pública.

La portaveu de JxCat al Congrés ha dit que en aquest procés ha vist "atropellats" els seus drets fonamentals i se li ha aplicat la "presumpció de culpabilitat", fins al punt de "celebrar-se un judici públic paral·lel que és impropi d'una democràcia". Per això, es considera víctima d'una "persecució política sense indicis de delicte", que s'ha convertit en un "malson" per a ella, perquè creu que han "atropellat" els seus drets.

Després de donar per fet que no tindrà "un judici just", ha demanat als diputats que siguin "valents" i rebutgin el suplicatori, perquè aquesta cambra no "degeneri en un Congrés patriòtic que anteposi la pàtria a la democràcia". "Ara m'afecta a mi, però els pot passar a qualsevol d'ells", els ha advertit Borràs, que ha deixat clar que no es planteja dimitir, perquè aquesta causa "és una barbaritat".