Un estudi epidemiològic seguirà l'impacte de la Covid en 24.000 catalans

La crisi del coronavirus

EFE

11.06.2020 | 11:15

Investigadors de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) han iniciat aquest mes un estudi epidemiològic que avaluarà l'impacte de la Covid-19 en una població de 24.000 voluntaris catalans, als quals seguiran durant un any. El projecte, denominat COVICAT i en el qual col·laboren els hospitals de Can Ruti de Badalona i Clínic de Barcelona, treballa amb cohorts i estudis epidemiològics poblacionals ja existents que ofereixen dades genètiques, ambientals, clínics i d'hàbits de vida previs a la pandèmia.

L'objectiu de l'estudi, segons ha explicat Manolis Kogevinas, investigador d'ISGlobal i coordinador del projecte, és avaluar durant 12 mesos l'evolució de la incidència de la infecció de la població catalana pel coronavirus SARS-CoV-2.

L'estudi de l'ISGlobal, centre impulsat per La Caixa, ha arrencat aquest mes de juny amb una enquesta en línia als participants sobre els seus hàbits de vida, aspectes laborals, activitat física, salut mental i símptomes en relació amb la pandèmia de la Covid-19 durant els períodes de preconfinament i confinament. "Un cop feta l'enquesta, es complementarà amb una donació voluntària d'una mostra de sang, previ consentiment, que servirà per fer una caracterització serològica de l'estat d'immunitat al virus actual, que es compararà amb les dades prèvies per estudiar la susceptibilitat front a la Covid-19", ha detallat Kogevinas.