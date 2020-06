El mosso Jesús Requena; l'alcalde Masana i Francisco Márquez, de policia local. ajuntament de vacarisses El mosso Jesús Requena; l'alcalde Masana i Francisco Márquez, de policia local.

vacarisses

Centenars de veïns denuncien la inseguretat provocada per okupes

Josep Cadalso/Javier Llamas

10.06.2020 | 20:03

El fenomen de les okupacions no és nou a Vacarisses, com a gairebé totes les poblacions. El que és nou a Vacarisses és la inquietud provocada per un augment d'aquestes usurpacions d'habitatges des que es va decretar l'estat d'alarma pel coronavirus, a mitjan març. Nombrosos veïns han expressat la seva...