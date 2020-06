Torra accepta tornar a reunir la taula de diàleg

EFE

10.06.2020 | 11:49

El president de la Generalitat, Quim Torra, no vetarà la represa dels treballs de la taula de diàleg sobre Catalunya, tot i les "confiances trencades" amb el Govern de Pedro Sánchez durant l'estat d'alarma. Així es desprèn de les paraules de la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en la primera roda de premsa presencial de la Generalitat en tres mesos, després de la seva reunió setmanal.

Divendres passat, Torra va refredar la possibilitat que la taula de diàleg sobre Catalunya reprengui en breu els seus treballs -com demanava ERC i avala el Govern central-, ja que per dialogar, va dir, "cal un clima de confiança" i, en ara mateix, "no n'hi ha". Aquest dimarts, però, Budó ha donat a entendre que Torra i el flanc de JxCat en l'executiu si accepten participar en una nova reunió de la taula de diàleg tot i la manca de confiança mútua. "No defugirem mai aquest diàleg, més enllà que s'hagin pogut trencar certes confiances. Allà on hi hagi diàleg, el govern de la Generalitat hi serà", ha assegurat Budó.