Barcelona pressiona perquè la seva àrea avanci a fase 3 dilluns que ve

La crisi del coronavirus

EFE

10.06.2020 | 11:46

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, el Gremi de Restauració i altres sectors econòmics de la ciutat estan pressionant perquè l'àrea metropolitana pugui progressar el dilluns a fase 3, tot i que Salut no ho proposa.

Colau ha expressat la seva confiança que la regió sanitària de Barcelona pugui avançar a fase 3 de la desescalada dilluns que ve, tot i que la Generalitat no ho plantegi encara que l'índex de contagis a la ciutat és baix.

"No està descartat que puguem avançar a fase 3 en una setmana si les dades són bones", ha dit Colau, que veu com Barcelona i la seva àrea han entrat a mig gas a la fase 2 de la desescalada, que ja permet obrir centres comercials, platges, gimnasos, botigues i bars i restaurants amb límits d'aforament, per culpa del mal temps, que fastigueja a banyistes, terrasses i comerços.

Colau preveu que dilluns obrin ja les llars d'infants municipals i ja ha començat a ordenar als funcionaris municipals que acudeixin a les dependències per recuperar l'activitat presencial.

El Gremi de Restauració de Barcelona ha demanat que la ciutat avanci ja a la fase 3 el dilluns per reactivar l'economia com més aviat millor. "Ja anem tard. Barcelona no pot trigar més a reactivar-se. L'evolució de la pandèmia ens dóna la raó", ha sostingut el director del Gremi, Roger Pallarols.