Tres detinguts per tràfic de drogues en un bar de Rubí

Redacció

09.06.2020 | 12:57

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana, amb la col·laboració de l'Oficina de Relacions amb la comunitat de Rubí, han detingut tres persones, una dona de 33 anys i de nacionalitat hondurenya i dos homes de 47 i 24 anys i de nacionalitat pakistanesa, per un delicte contra la salut pública, ja que utilitzaven el bar on treballaven per traficar amb cocaïna. A començament d'any el grup de delinqüència urbana dels Mossos d'Esquadra van tenir coneixement que en un local de Rubí s'hi podria estar venent substàncies estupefaents i van iniciar una investigació per confirmar la veracitat de la informació. Els agents van comprovar que el local rebia constants visites i que la gent que hi sortia portava droga a sobre, en concret cocaïna. La cadència de les visites era continua i ininterrompuda en el temps, fins al punt que el local va acabar sent un punt de trobada de persones addictes, les quals eren els seus principals clients.