Més de dos anys de presó per a un inspector dels Mossos per càrregues del 15M

09.06.2020 | 11:07

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a dos anys i quatre mesos de presó i a suspensió de càrrec públic l'inspector dels Mossos d'Esquadra Jordi Arasa per les càrregues policials en l'acampada d'indignats a la plaça Catalunya de Barcelona, el 27 de maig del 2011. Nou anys després d'unes imatges d'excés policial que van donar la volta al món, el tribunal ha conclòs que no estaven "justificats en cap cas" els cops de porra als "indignats" que, asseguts a terra de manera "pacífica", intentaven impedir el desallotjament de l'acampada. Arasa, que ja va ser condemnat el 2014 per colpejar en aquest mateix desallotjament al que després seria diputat de la CUP David Fernàndez, ha estat condemnat per dos delictes de lesions a dos manifestants, a cadascun dels quals haurà d'indemnitzar amb 1.500 euros.