La Fiscalia investiga Colau pel nomenament del cap de la Guàrdia Urbana

EFE

09.06.2020 | 10:55

La Fiscalia ha obert una investigació a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, arran de la denúncia per prevaricació que el CSIF va presentar contra ella pel nomenament de Pedro Velázquez com a cap de la Guàrdia Urbana, que el sindicat considera "arbitrari". Segons han informat a Efe font jurídiques, el ministeri públic ha obert aquest dilluns diligències per investigar la denúncia, que també es dirigeix contra el mateix cap de la Guàrdia Urbana, i analitzarà les circumstàncies del nomenament de Velázquez per determinar si hi va haver algun tipus d'irregularitat.

En la seva denúncia, presentada la setmana passada, el sindicat de funcionaris manté que Colau va nomenar el nou cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona el mes de desembre passat a través d'un decret d'alcaldia, que va ser una decisió "totalment contrària a dret" . Segons l'opinió del sindicat, la designació del comandament policial hauria d'haver estat fruit d'un procés en què es tinguessin en compte els principis d'"objectivitat, mèrit, capacitat i igualtat d'oportunitats", en comptes de respondre a una decisió "unilateral i arbitrària" .

La denúncia es dirigeix a més contra el propi Velázquez, per haver acceptat un càrrec públic sense complir els requisits legalment establerts.