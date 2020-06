Els jutjats de Catalunya entren en fase 3 amb el 100% de la plantilla

La crisi del coronavirus

EFE

09.06.2020 | 11:01

Els jutjats de Catalunya han entrat aquest dimarts a la fase 3 de la desescalada en l'administració de Justícia, el que suposa la incorporació del 100% de la plantilla, que realitzarà tràmits preferents després de l'aturada de les últimes setmanes.

Segons informa la conselleria, aquest dimarts es reincorpora al total de la plantilla de funcionaris de l'administració de Justícia que treballa als jutjats catalans, composta per uns 7.500 treballadors entre gestors, tramitadors, auxiliars judicials i metges forenses. Al matí, treballarà entre el 70 i el 80% de la plantilla, mentre que a la tarda ho farà entre el 20 i el 30% restant, per així garantir la distància de seguretat entre els empleats dels jutjats.

Els jutjats catalans donaran prioritat a determinats tràmits com el règim de visites compartides, la custòdia compartida, prestació d'aliments per situacions familiars derivades de la Covid-19, processos laborals sobre acomiadaments o extinció de contractes, així com el concurs de creditors de persona física. Tot i que es recuperen tots els serveis habituals, aquests tràmits preferents estaran vigents mentre duri l'estat d'alarma i en els tres mesos posteriors al seu aixecament.

Perquè els ciutadans puguin accedir als jutjats per realitzar qualsevol tràmit hauran primer de demanar cita prèvia, mesura que s'aplicarà mentre duri l'estat d'alarma i en els tres mesos següents.