El Banc d'Aliments ja atén més persones que en la crisi del 2008

La crisi del coronavirus

05.06.2020 | 11:39

El nombre de persones ateses pel Banc d'Aliments de Barcelona ja ha superat el màxim històric que va registrar durant la crisi econòmica del 2008, segons han alertat avui els seus responsables, que recorden que a principis de març donaven aliments a 114.000 persones i ara ajuden a prop de 160.000.

També ha augmentat el nombre d'entitats socials que necessiten aliments per repartir, que han passat de 302 a 379 en només dos mesos, a causa de la posada en marxa de noves iniciatives comunitàries per donar resposta a l'emergència social generada per la crisi sanitària.

A més dels aliments emmagatzemats, en col·laboració amb World Central Kitchen, el Banc d'Aliments ha distribuït gairebé 175.000 àpats cuinats des de l'inici de l'estat d'alarma, una part important repartida a través dels serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona.

El Banc d'Aliments de Barcelona va tancar l'any 2014 amb una mitjana de 152.000 persones ateses mensualment, que va ser el màxim històrica assolit per l'entitat, fruit de la crisi econòmica que es va iniciar el 2008.

Ara, en menys de tres mesos, el coronavirus ha fulminat aquest dramàtic rècord i ha passat de repartir ajuda a 114.000 persones a principis de març a un total de 159.089 al juny.

Els responsables del Banc d'Aliments han explicat que l'aturada econòmica derivada de la pandèmia i el confinament han abocat a desenes de milers de persones a demanar ajuda per cobrir necessitats tan bàsiques com l'alimentació.

Això ha obligat al Banc d'Aliments de Barcelona a incrementar les entrades i sortides d'aliments, amb una mitjana de 70.000 quilos diaris distribuïts des del magatzem central que té a la Zona Franca de la capital catalana, des d'on reparteix des de productes secs bàsics com la llet, pasta o oli, fins a productes frescos (fruites i hortalisses) i altres d'alt valor proteic com pollastre i ous.

Des del passat 14 de març han repartit més de 4.298 tones d'aliments a través de diferents programes.

Per garantir l'aprovisionament continu d'aliments i la seva distribució, han posat en marxa diferents campanyes perquè la ciutadania pugui col·laborar de la forma més segura i eficient, fent donacions en línia.