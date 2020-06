La majoria de reclamacions derivades de la COVID-19 són pel transport aeri

Moltes reclamacions són per afectacions per la cancel·lació de vols a causa de la pandèmia.

La crisi del coronavirus

04.06.2020 | 12:45

Des de l'inici de la declaració de l'estat d'alarma, el passat mes de març, la Generalitat, a través de l'Agència Catalana del Consum (ACC) del Departament d'Empresa i Coneixement, ha rebut un total de 2.172 reclamacions per afectacions derivades per les mesures preses per fer front a la COVID-19.



Un 61,7% de les reclamacions rebudes estan relacionades amb l'àmbit del transport aeri, principalment són per afectacions per la cancel·lació de vols, ja sigui per la negativa de la companyia aèria en el reemborsament de l'import del bitllet, per omissió d'informació o bé per absència de resposta cap a les persones consumidores.