Les dades epidemiològiques avalen que tot Catalunya avanci en la desescalada

La crisi del coronavirus

03.06.2020 | 12:22

Les bones dades epidemiològiques dels últims dies avalen que tot Catalunya avanci el dilluns que ve al procés de desescalada: que el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Alt Pirineu-Aran passin a fase 3, l'última abans de la normalitat, i que Barcelona i la seva àrea i Lleida progressin a la fase 2.

Segons les dades difoses avui pel departament de Salut, un total de 12.289 persones han mort per la Covid-19 des de l'inici de l'epidèmia, amb nou morts reportats pel que fa al registre d'ahir, la xifra més baixa comunicada en un dia des del 11 de març, abans de l'estat d'alarma.

Durant els últims dies s'ha frenat no només el nombre de morts, que va caient de mica en mica, sinó els nous casos, que sumen 67.083 positius acumulats, només 23 més en les últimes 24 hores, mentre els hospitalitzats a les UCI han baixat a 155, vuit menys que ahir.

Mentre els hospitals tot just reben nous pacients infectats per coronavirus, també l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha destacat les "bones xifres" després d'entrar aquest dilluns en fase 2 de desconfinament, tot i que ha advertit que "això no s'ha acabat" i que depèn de cada ciutadà mantenir l'evolució positiva.

El departament de Salut de la Generalitat ha traslladat al Ministeri de Sanitat totes les dades epidemiològiques positives per proposar que la ciutat de Barcelona i les regions metropolitanes nord i sud i Lleida avancin a la fase 2 de la desescalada dilluns que ve, i que el Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i Alt Pirineu-Aran avancin a la fase 3.

No obstant això, no serà fins dijous quan la Generalitat enviï les dades definitives per certificar que l'avanç en la desescalada es fa amb seguretat.