L'habitatge a Catalunya baixa un 1,9% al maig

01.06.2020 | 11:14

El preu de l'habitatge usat ha registrat un descens del 1,3% a Espanya durant el mes de maig, situant-se en 1.730 euros/m?2;, segons l'últim índex de preus immobiliaris d'idealista. Si atenem la dada de maig de 2019 la pujada interanual és de l'1%.

A Catalunya la baixada del preu és més accentuada i arriba al 1,9%.

Segons Fernando Encinar, cap d'estudis del portal Idealista, "durant el confinament l'estoc d'habitatges usats va créixer de manera exponencial. El mercat immobiliari estava trencat i la falta de compravendes i la contínua entrada de nous habitatges en idealista han augmentat l'oferta. Les cases que s'han incorporat a la base de dades d'Idealista provenen probablement de divorcis o separacions, herències i de propietaris que han tingut una urgent necessitat de liquiditat. Aquest augment d'oferta continuarà en els pròxims mesos mentre que la demanda arrossegarà dificultats per comprar, motivades per la falta d'ocupació i estalvis per a assumir una hipoteca."