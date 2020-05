El Celler de Can Roca reobrirà el 23 de juny

Restauració

28.05.2020 | 12:27

El Celler de Can Roca (Gironès) serà el primer tres estrelles Michelin d'Espanya a reobrir les seves portes el 23 de juny. Ho farà amb "optimisme" i amb una proposta gastronòmica que seguirà "molt vinculada al producte local", a més de a la creativitat i a la innovació.

Així ho va avançar ahir dimecres a Efe el cuiner Joan Roca, que ha reconegut que "no serà possible abraçar els clients", però mantindran tot l'esperit, tant en cuina com en sala, d'oferir-los una experiència única al món, reconeguda en diverses ocasions com a Millor Restaurant del Món.