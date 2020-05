BBVA ajuda amb Creu Roja a 852 persones a Catalunya en situació d'exclusió

La crisi del coronavirus

25.05.2020 | 13:25

La crisi sanitària produïda per la Covid-19 està augmentant la pobresa a Catalunya, especialment entre els col·lectius més desfavorits. Per això, a través del canal obert de Bizum per BBVA, els seus clients han donat 605.674 euros al pla de la Creu Roja RESPON el que permetrà repartir 7.258 cistelles en tota Espanya. En el cas de Catalunya, es repartiran 426 cistelles de menjar i material de primera necessitat que ajudaran a 852 persones en risc d'exclusió i vulnerabilitat. Les cistelles -per valor de 62 euros cadascuna d'elles- seran repartides pels voluntaris de Creu Roja en els municipis més necessitats de Catalunya.