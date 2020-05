Nens jugant en un carrer de Rellinars, ahir a la tarda. alberto tallón Nens jugant en un carrer de Rellinars, ahir a la tarda.

vallès

Només Rellinars pot anul·lar les franges horàries i obrir els bars

Santi Palos

22.05.2020 | 21:17

El Ministeri de Sanitat va publicar ahir l'ordre per la qual s'anul·len les franges horàries en els municipis en fase 0 i fase 1 de fins a 10 mil habitants. Però, atenció, sempre que aquests tinguin una densitat de població inferior a 100 habitants per quilòmetre quadrat i la seva trama urbana no sigui...