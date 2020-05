Salut cancel·la l'operatiu perquè les universitats també facin test PCR

La crisi del coronavirus

22.05.2020 | 12:28

El departament de Salut ha decidit cancel·lar la segona part del Programa Orfeu, que preveia que els laboratoris de les principals universitats catalanes fessin un total de 139.000 test PCR, per considerar que ja no cal davant la evolució favorable de la pandèmia.

Segons han informat a Efe fonts del departament de Salut, si que es mantindrà la primera part del Programa Orfeu, que consisteix que tres centres d'investigació -el Centre de Regulació Genòmica, l'Institut de Recerca Biomèdica i l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya- facin fins a 170.000 proves PCR, de les quals fins ara ja n'han fet 22.800.

El Programa Orfeu de Detecció Massiva de Covid-19, anunciat per Salut el passat 7 d'abril, pretenia aprofitar tot el potencial dels laboratoris científics catalans per fer test PCR i complementar els laboratoris hospitalaris davant l'augment de casos de coronavirus.

Després de posar a punt els laboratoris dels tres centres científics, que ja estan analitzant mostres, Salut ha considerat que ara ja no cal posar en marxa la segona fase d'aquest programa, que preveia la incorporació dels laboratoris de les universitats de Barcelona ( UB), Pompeu Fabra (UPF), l'Autònoma de Barcelona (UAB) i Rovira i Virgili (URV) de el centre tecnològic Eurecat a través del seu centre de Ciències Òmiques.

Segons Salut, el pla de desescalada gradual que preveu la Generalitat ja no requereix tants PCR i estima que només seran necessaris fer entre 13.000 i 15.000 PCR diaris per cobrir les necessitats de cribratge de persones que viuen en geriàtrics, centres de salut mental o discapacitat intel·lectual i professionals essencials no sanitaris després d'una baixa mèdica, a més de persones que presentin símptomes, que cada vegada són menys.