Rellinars sí pot flexibilitzar els horaris de desconfinament i Matadepera i Viladecavalls, no

La crisi del coronavirus

22.05.2020 | 11:45

El Ministeri de Sanitat ha publicat l'ordre per la qual es flexibilitzen les franges horàries en els municipis de menys de 10.000 habitants, on des d'aquest divendres s'eliminen les restriccions tant per als nens com per a la pràctica a l'aire lliure d'activitat física no professional.

L'ordre rebaixa les restriccions en els municipis amb una densitat de població inferior a 100 habitants per quilòmetre quadrat que encara es troben en fase 0 i fase 1 del pla de desescalada i que podran acollir-se a algunes mesures previstes per a la fase 2.

Per tant, els únics municipis del Vallès Occidental que es poden beneficiar ja d'aquestes mesures són Rellinars, Sant Llorenç Savall i Gallifa.

Viladecavalls, amb menys de 8.000 habitants, ha quedat fora d'aquest grup de poblacions. "Des del govern municipal lamentem la mala gestió que s'està fent en aquest tema", indica una nota publicada en la web de l'Ajuntament de Viladecavalls. El municipi haurà d'esperar al possible canvi de fase de dilluns que el Gobierno central ha d'aprovar avui.

Matadepera també és troba en la mateixa situació. La població te poc més de 9.000 habitants, pero les darreres dades indiquen que està per damunt dels 365 habitants per quilòmetre quadrat.

En el cas dels desplaçaments per part dels menors de 14 anys, no és aplicable el límit d'un adult responsable i fins a tres nens i podran sortir junts tots els que convisquin en un mateix domicili.

Pel que fa a les activitats esportives, l'ordre precisa que han de practicar-se a una distància màxima de cinc quilòmetres, incloent municipis adjacents, sempre que es trobin dins de l'àmbit d'aplicació d'aquesta ordre i pertanyin a la mateixa unitat territorial.

Els ajuntaments podran permetre els mercats a l'aire lliure i de determinar els requisits de distanciament entre parades i les condicions de delimitació del mercat amb l'objectiu de garantir la seguretat i distància entre treballadors, clients i vianants.

També podran obrir al públic establiments d'hostaleria i restauració per a consum en el local, llevat discoteques i bars d'oci nocturn, així com les terrasses a l'aire lliure, amb les mesures de seguretat i prevenció oportunes.