Famílies Nombroses demana que s'ajudi a les famílies per afrontar la despesa en mascaretes

L'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya diu que la despesa per a una llar de 4 persones no baixarà dels 120 euros per mascaretes.

La crisi del coronavirus

22.05.2020 | 12:56

L'Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC) demana al Govern que doni suport d'alguna forma a les famílies davant la despesa extraordinària que hauran de fer per adquirir les mascaretes, que a partir d'ahir 21 de maig són d'ús obligatori per a adults i nens majors de 6 anys, en tots els espais públics, inclòs el carrer.

L'obligació de portar mascareta, regulada per una Ordre de Ministeri de Sanitat publicada el 20 de maig, ha despertat la preocupació de les famílies pel que fa a la despesa que suposarà la compra d'aquest material. Tot i que el preu de les màscares es va regular fa unes setmanes per protegir al consumidor davant l'escassetat de mercat, el seu cost és important si es té en compte que serà d'ús diari i que en una família amb fills cal multiplicar-lo per diverses persones.

Prenent com a referència les màscares higièniques, les d'ús més estès i recomanades per a la població general asimptomàtica, i que tenen un preu màxim de 0,96 euros, la despesa per a una llar de 4 persones no baixarà dels 120 euros. Si es tracta de famílies nombroses, la despesa es dispara i, especialment si hi ha nens petits, per als quals l'oferta disponible al mercat és escassa i, per tant, més cara.