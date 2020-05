Catalunya obrirà escoles d'infantil al juny per a nens a partir d'un any

La crisi del coronavirus

20.05.2020 | 12:28

Les escoles de primera etapa d'educació infantil (0 a 3 anys) s'obriran a Catalunya per acollir nens a partir d'un any des de l'1 de juny, segons estableix el pla de desconfinament educatiu de la Generalitat.

El pla també concreta que la ràtio en aquesta etapa serà de 5 nens per espai i que a partir de 5 anys hauran d'utilitzar mascareta higiènica si no es pot complir amb la distància de seguretat.

Segons el pla, que aquest migdia presentarà el conseller d'Educació, Josep Bargalló, i a què ha tingut accés Efe, l'1 de juny obriran els centres educatius dels territoris que estiguin en Fase 2 i que seran el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Aran i Alt Pirineu.

El pla també preveu que les famílies, com a requisit previ per deixar els seus fills a les escoles, presentin una declaració de responsabilitat.

Hi ha de constar que el nen no presenta símptomes de Covid-19, que no ha conviscut amb persones positives o simptomàtiques en els 15 dies abans de tornar a l'escola i que tenen el carnet de vacunació al dia.

Segons el pla de desconfinament, la ràtio determinada en el retorn a les aules per al juny és de 5 alumnes en el primer cicle d'educació infantil (0 a 3 anys), de 13 alumnes en el segon cicle d'educació infantil i en l'educació primària (de 3 a 12 anys) i de 15 alumnes en l'educació secundària, batxillerat i cicles de Formació Professional (de 12 a 18 anys).

Sobre l'ús de mascaretes, el pla estableix que no estan indicades en general per al segon cicle d'educació infantil (3 a 6 anys), encara que determina que s'utilitzarà mascareta higiènica en nens a partir de 5 anys si hi ha dificultats per complir les condicions de distanciament.

Pel que fa a l'etapa de primària (6 a 12 anys), el pla marca que no estan indicades en general, tot i que en cas de no poder garantir la distància social, els alumnes hauran de fer servir mascareta higiènica.

El pla estableix que la prioritat del Departament és atendre de forma personalitzada els alumnes que ho requereixin o ho sol·licitin abans d'acabar el curs 2019-20.

Segons el pla, els centres educatius ja no es tancaran fins a l'inici del pròxim curs 2020-21, ja que les instal·lacions estaran obertes per acollir activitats d'estiu comunitàries.

El desconfinament descarta la reobertura del servei de menjador abans del pròxim curs i només en casos específics, i assenyala que únicament en casos necessaris es permetrà el transport escolar, que es singularitzarà.

Davant el curs 2020-21, el pla preveu ràtios de 13 alumnes a infantil i primària i de 15 a secundària i altres estudis.

Durant la primera setmana de juny, el Departament enviarà les orientacions sobre l'aplicació de les mesures i condicionants del curs 2020-21 perquè cada centre elabori, fins a finals de juny, un pla de contingència que garanteixi el màxim de la presència possible de tot l'alumnat en cada moment del període lectiu, i prevegi alternatives complementàries d'atenció telemàtica.

El pla que elabori cada centre per al curs 2020-21 ha d'incloure també les mesures a prendre en cas d'un hipotètic rebrot de la pandèmia que obligui a algun tancament puntual, especialment pel que fa a la garantia de la connectivitat de l'alumnat i als seus recursos pedagògics, en qualsevol format, segons el pla de desconfinament d'Educació