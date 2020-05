112 noves víctimes de la Covid-19 a Catalunya i el total puja a 11.666

La crisi del coronavirus

19.05.2020 | 11:43

Les víctimes mortals comptabilitzades per les empreses funeràries a Catalunya les últimes quatre hores a conseqüència de la Covid-19 són 112, el que eleva el total de morts des del començament de la pandèmia a 11.666, segons informa aquest dilluns el departament de Salut de la Generalitat.

Del total de víctimes declarades per les funeràries, 3.425 han mort en una residència de gent gran, 163 en un centre sociosanitari i 627 en un domicili, mentre que els restants han mort en hospitals o són casos "no classificables per falta d'informació", segons indica el Departament de Salut en un comunicat.

El nombre de víctimes de coronavirus o amb sospites de patir la malaltia comptabilitzades en base a les dades de defuncions facilitades exclusivament pels hospitals s'eleva avui a 6.614, el que suposa 19 més que ahir.

A més, hi ha 60.148 casos positius de coronavirus (56.239 confirmats per una prova PCR, 2.447 per un test ràpid i 1.462 probables -els resultats de les proves PCR practicades no són del tot concloents per descartar-los-), mentre que hi ha 205.164 casos possibles d'infecció . Aquests últims són "persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas".

El departament de Salut ha informat que la xifra de casos positius de les últimes 24 hores (60.148) és inferior a la d'ahir (63.441) perquè s'ha solucionat un "error sistemàtic" detectat en un dels centres que realitzaven els tests PCR.