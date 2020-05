Campanya de Mina i Aigües de Matadepera per lluitar contra la pandèmia

La crisi del coronavirus

12.05.2020 | 12:36

Mina i Aigües de Matadepera, en col·laboració amb els ajuntaments de Viladecavalls, Ullastrell, Matadepera, Rellinars i Vacarisses, han iniciat una campanya per recollir fons per a la lluita contra la Covid-19. Donaran un euro a l'assaig clínic #JoEmCorono per cada client que es passi la factura digital. En l'actualitat tan sols un 17% d'usuaris dels serveis d'aigua disposen de la factura digital, més sostenible que el paper, i també més ràpida i segura. Les companyies esperen que en les setmanes vinents augmenti aquest percentatge. La iniciativa, a més de contribuir a la lluita contra la pandèmia, també vol promoure hàbits sostenibles en la reducció de consum de tinta i de paper.