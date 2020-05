Albiol recupera l'alcaldia de Badalona

12.05.2020 | 13:45

El líder del PP de Badalona, Xavier García Albiol, ha recuperat l'alcaldia de la ciutat després del fracàs de les negociacions entre Guanyem Badalona en Comú i el PSC, el pacte dels quals per repartir-se el càrrec amb el suport de totes les formacions d'esquerra finalment no ha prosperat.

Albiol torna al capdavant del consistori, que va comandar entre 2011 i 2015, després d'haver guanyat les últimes tres eleccions municipals i haver perdut el timó primer a mans de la Dolors Sabater (Guanyem) i després del socialista Álex Pastor, la dimissió del qual per haver estat detingut el conduir ebri en ple confinament ha abocat a aquesta nova investidura.

La negativa de Guanyem a l'oferta que ahir el PSC va posar sobre la taula per fer torns un any i mig l'alcaldia, que ha estat subscrita per totes les forces progressistes de ple, ha permès que Albiol, al capdavant de la llista més votada, torni a tenir la vara d'alcalde del quart municipi més poblat de Catalunya.