Catalunya suma un total de 11.160 morts per coronavirus, 51 més que ahir

La Generalitat ha precisat que fins avui comptabilitza 60.728 casos positius de coronavirus confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR.

Catalunya suma ja 11.160 morts per la Covid-19 des del començament de la pandèmia, 51 més que ahir, amb la qual cosa es manté la tendència a la baixa en el nombre de morts, segons les dades facilitades aquesta nit pel departament de Salut de la Generalitat, que inclouen la informació declarada per les funeràries.

Del total de víctimes comptabilitzades, que inclouen tant persones positives de coronavirus com aquelles que se sospita que patien la malaltia, 3.309 han mort en una residència (15 més que ahir), 149 en un centre sanitari (una més que ahir), 612 al seu domicili (tres més que ahir) i la resta de morts corresponen a persones mortes en un hospitals o casos no classificables per manca d'informació.