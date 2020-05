Espanya regularà l'entrada de turistes per avió

EFE

10.05.2020 | 20:52

El Govern espanyol està estudiant les condicions per a la arribada de vols a Espanya des de països de l'espai Schengen, des de les mesures de seguretat en els avions fins a l'establiment de possibles quarantenes als qui aterrin, i en els pròxims dies es publicaran en el Boletín Oficial del Estado.

Després que l'aerolínia alemanya Lufthansa anunciés ahir que volarà a Mallorca a partir de l'1 de juny, fonts de l'Executiu han precisat que l'establiment d'aquestes condicions no és competència de Balears, sinó de l'Estat, ja que es veuen afectades àrees com la sanitat exterior, el trànsit aeri o la seguretat sanitària en els vols.

Aquestes fonts han recordat que la pandèmia va portar a fixar limitacions en l'entrada a l'espai Schengen des de tercers països, però no ha tancat les fronteres interiors de l'espai Schengen, al marge de les restriccions formals aplicades a Itàlia, encara que de facto els vols han caigut de manera dràstica per la falta de demanda.

Davant la possibilitat que aquesta demanda s'incrementi després de la sortida de la fase dura del confinament i l'avanç cap a la nova normalitat, hi ha ja grups de treball a nivell europeu que estudien mesures de seguretat que haurien d'aplicar-se al transport aeri.

El Govern aposta perquè s'aprovin mesures coordinades a la UE, però està també disposat a aplicar-les de manera unilateral, apunten les fonts.

S'analitzen a més les mesures d'altres països europeus, com França Alemanya, que vigilen a les persones que arriben al seu territori des d'un altre país comunitari, amb obligacions de quarantena.

L'objectiu, expliquen des del Govern, és regular les condicions necessàries tant per a oferir un acolliment segur a qui arribi al país, com per a garantir la protecció dels nacionals davant l'arribada de persones de fora.