Euncet Business School, reinventant la docència a l'entorn digital

Contingut patrocinat

09.05.2020 | 04:00

El centre universitari, adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya, adapta la seva oferta formativa Executive a les plataformes online

Malgrat la situació d'incertesa per la crisi del coronavirus, des de la Euncet Business School es continua treballant per oferir els programes en aquest nou escenari, aquesta vegada però, adaptats a l'entorn en línia.

Els Executive Education han sigut un dels programes educatius que han començat una nova edició amb un nou sistema educatiu basat en un entorn virtual sincrònic, és a dir, amb la impartició de les classes en un entorn online. En el món educatiu, a més de la modalitat presencial, existeix l'estudi a distància. Aquest, pot basar-se únicament en que el professor pengi contingut a un site, o bé que es generi un entorn bidireccional on l'espai virtual és testimoni de classes en directe i enregistrades amb les que els estudiants poden interactuar amb els professors.

Des de l'Euncet Business School s'ha apostat per crear un espai virtual on els estudiants puguin seguir les classes i matèries com si ho fessin de forma presencial sense perdre qualitat educativa i accessible per a tothom.

Executive Education en línia, formant líders des de casa

Els Executive Education i cursos especialitzats són una metodologia educativa innovadora que permet sumar els postgraus cursats per a obtenir una titulació de màster o MBA. És un format ideal per a aquells professionals que volen continuar ampliant els seus coneixements i actualitzar-los alhora que el concilien amb el treball.

Els programes que inicien són: el Postgrau en Lideratge i Habilitats Directives, dirigit per la Dra. Mónica Utrera; el Postgrau en Direcció Comercial i Vendes, a càrrec de Ricardo Aguirreche; el Postgrau en Supply Chain Management, dirigit per Anna Esquius i co-dirigit per Roger Pallarés; i finalment, el Postgrau en Control de Gestió, a càrrec de Noèlia Hurtado.

Ara, més que mai, és important el paper dels centres educatius i, com la Euncet Business School, és imprescindible que es continuï oferint una formació accessible i de qualitat, malgrat les circumstàncies.

Moment de reflexió, oportunitat per a l'especialització professional El panorama actual està provocant que molts models de negoci virin cap a noves oportunitats empresarials i això pot ser una gran oportunitat per a reflexionar sobre el perfil professional i reciclar coneixements. És per això que els cursos especialitzats a distància estan sent una bona manera perquè professionals de diferents sectors afectats per la pandèmia aprofitin aquest temps d'incertesa per millorar i adquirir nous coneixements i habilitats.

Euncet Business School, al capdavant de l'educació executive al Vallès

Desde l'any 2013 l'Euncet Business School porta innovant en l'educació d'especialització gràcies a la implantació d'un concepte únic adaptat a les necessitats de formació de les empreses i aspiracions professionals: l'Executive Modular Education (EME). Modular, 100% pràctic i enfocat a professionals, aquest programa executiu s'ha hagut d'adaptar a les noves circumstàncies derivades pel coronavirus demostrant, una vegada més, l'aposta de l'Euncet Business School per una educació de qualitat, accessible i professionalitzadora.