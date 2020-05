Repunta el nombre de morts i contagis

La crisi del coronavirus

08.05.2020 | 12:49

La corba del coronavirus ha dibuixat aquest divendres una nova pujada tant del nombre de morts, que amb 229 sumen un total de 26.299, com del de contagiats confirmats per PCR, que han estat 1.095 en les últimes 24 hores, amb el que ja són 222.857 els casos.

A més, les infeccions resoltes, que inclouen els malalts de la covid-19 donats d'alta i persones a les quals se li ha realitzat una prova serològica però no s'ha pogut evidenciar el moment en què van contreure la malaltia, ascendeixen ja a 128.511 en haver-se comptabilitzat 2.637 en les últimes 24 hores.