Investigadors del CReSa han detectat el primer gat infectat per coronavirus

La crisi del coronavirus

08.05.2020 | 12:37

Investigadors del Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) han detectat el primer gat infectat per coronavirus d'Espanya, el sisè arreu del món.El gat, de nom "Negrito" i que ja ha mort, vivia amb una família amb diverses persones afectades per la Covid-19 i patia una malaltia cardíaca. L'investigador de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries del CReSA Joaquim Segalés ha afirmat que "la cadena de transmissió dels virus es produeix de les persones cap als gats, i aquests són les víctimes col·laterals de la malaltia en els humans".

Segalés, també catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha recordat que "la via de transmissió predominant de la Covid-19 és d'humà a humà, i que la capacitat dels gats de transmetre la malaltia és negligible, és a dir, que no juguen un paper significatiu en l'epidemiologia de la malaltia ". I ha afegit: "no hi ha cap evidència de transmissió d'animals a humans, i desconeixem la capacitat d'infecció dels animals a altres animals". Un estudi recent realitzat a la Xina ha demostrat que la transmissió és possible però molt difícil en condicions de laboratori, de manera que "en condicions reals, encara hauria de ser més difícil".