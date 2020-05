Catalunya arriba a la xifra de 10.831 morts

La crisi del coronavirus

07.05.2020 | 12:56

Catalunya ha assolit la xifra de 10.831 morts per coronavirus des del començament de la pandèmia, en haver sumat 66 noves víctimes en les últimes 24 hores, segons les dades aportades aquest dimecres per les empreses funeràries que recull el Departament de Salut de la Generalitat.

A Catalunya fins ara hi ha hagut un total de 59.621 casos positius de coronavirus SARS-CoV-2. Es tracta de casos positius confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR). D'altra banda, hi ha un total de 157.113 casos possibles d'infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.