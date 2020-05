Proposta tecnològica universitària per garantir la distància social

01.05.2020 | 11:57

Un laboratori de la Universitat de Salamanca (USAL) ha testat amb èxit una solució tecnològica que permet assegurar el manteniment de la distància social en establiments públics com a comerços, negocis d'hostaleria, hotels, cinemes, supermercats o dependències administratives. El sistema utilitza balises, un receptor i un programa informàtic per a controlar l'aforament, advertir quan el local està al màxim de la seva capacitat i emetre un avís sonor quan dues persones s'acosten més del que cal una a l'altra i no guarden els dos metres de distanciament social, han informat a Efe els promotors. La iniciativa està ideada pel emprenedor de Zamora, Raúl Macías, desenvolupada pel grup Esalab de la USAL i implementada per la empresa de Madrid d'equipament Carttec. La prova de foc d'aquest sistema tecnològic per a mantenir el distanciament s'ha desenvolupat en un establiments hoteler de Zamora que ha reobert les seves portes per comprovar com funciona aquesta aplicació tecnològica denominada Socialtec.