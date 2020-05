El jutge envia a presó el presumpte assassí en sèrie de sense sostre a Barcelona

sant cugat

J. A./Agències

01.05.2020 | 04:00

El titular del jutjat d'instrucció número 5 de Rubí va acordar ahir enviar a la presó per tres delictes d'assassinat l'acusat de matar durant el confinament tres sense sostre a Barcelona, als quals abordava quan dormien, perquè no es poguessin defensar, i els clavava cops amb pals o barres de ferro al cap. El presumpte assessí va ser detingut a Les Planes a Sant Cugat. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el jutge ha interrogat per videoconferència l'acusat, T.F.L., de 35 anys i nacionalitat brasilera, que ha negat els fets, tot i que el magistrat ha acordat el seu ingrés a la presó preventiva en apreciar risc de reiteració delictiva, de fugida i que elimini proves de dos casos més que s'investiguen.

El jutge de Rubí, que ha pres declaració al detingut perquè va ser arrestat en els límits d'aquest partit judicial, ha acordat inhibir-se perquè la instrucció recaigui a partir d'ara en els jutges que investiguen els tres assassinats que se li atribueixen, tots ells en el districte de l'Eixample de Barcelona.

En el seu acte de presó, el jutge conclou, arran de les diligències practicades pels Mossos, del recull d'imatges de les càmeres de seguretat i de la inspecció de l'autocaravana en què vivia el detingut, que no tenia permís de residència a Espanya, que es desprenen indicis sobre la seva autoria en l'assassinat a cops de tres sensesostre a l'Eixample, comesos els dies 16, 18 i 27 abril.

barra de ferro

Paral·lelament, els Mossos d'Esquadra investiguen si el detingut va tenir alguna participació en un altre homicidi d'un sense sostre ocorregut durant el confinament pel coronavirus, el 18 de març passat, en aquest cas amb arma blanca, i revisen la mort d'una persona sense llar el cadàver del qual va ser localitzat incinerat, tot i que de moment mantenen la seva hipòtesi que aquest últim va ser accidental.

D'aquesta manera, fins al moment, el primer assassinat que el jutge atribueix a el detingut és l'ocorregut el passat 16 d'abril, quan suposadament va colpejar al cap un sense sostre amb una barra de ferro, que ha estat intervinguda, al voltant de la zona de l'Auditori.

En aquest cas, els Mossos disposen d'imatges de càmeres de seguretat en què, segons el jutge, s'observa de "forma clara" l'autor fugir del lloc després de colpejar la víctima. El segon assassinat que atribueixen al detingut va passar el passat 18 d'abril, a les proximitats del carrer Casp de Barcelona, on també va ser captat per diverses càmeres de seguretat.

En aquest cas, segons el jutge, el detingut va treure de la seva motxilla un pal llarg, d'uns 70 centímetres, que va agafar amb la mà dreta i amb el qual va clavar 6 cops contundents a la víctima, que estava dormint al carrer.

tercer assassinat

El tercer assassinat el va cometre suposadament la nit de dilluns passat, 27 d'abril, a la cantonada dels carrers Rosselló i Sardenya, on dos testimonis van veure un home amb una barra de ferro, compatible amb la que es va localitzar després al costat del cadàver, i actitud agressiva, rondant per darrere d'un portal on dormia un sense sostre.

Les imatges de les càmeres de videovigilància que els Mossos d'Esquadra han aportat al jutge situen el detingut al lloc d'aquest crim, segons l'acte.

Abans de cometre el crim, segons ressalta el jutge en el seu acte, un agent fora de servei dels Mossos d'Esquadra que es dirigia en tren a Barcelona va observar entrar un home amb actitud nerviosa i erràtica, pel que el va vigilar fins que es va baixar a l'estació de Gràcia, seguint-lo a una distància "prudencial", observant que portava amagada una barra de ferro a la màniga de la jaqueta i un tornavís.

En les imatges de videovigilància dels Ferrocarrils, aportades al jutjat pels Mossos, s'observa que l'investigat va pujar al tren a l'estació de les Planes i que a la de Baixador de Vallvidrera va baixar a les vies i va agafar un objecte rígid, que va amagar. Segons el jutge, al registre de la caravana en què dormia, estacionada a la cruïlla de Molí de les Planes amb Miralluny, els Mossos han trobat diversos indicis vinculats amb els crims, com la roba que portava el sospitós gravat per les càmeres de seguretat. Els Mossos també han recollit diverses peces de roba amb restes biològiques, possiblement sang, que ara seran analitzades per comparar el seu ADN amb el de les víctimes.