Una massa d'aire tropical dispararà els termòmetres a Catalunya

30.04.2020 | 12:58

El mes de maig començarà demà a Catalunya amb l'arribada d'una llengua d'aire tropical que farà que les temperatures s'elevin en els propers dies fins als 30ºC en zones de Lleida i del sud de Tarragona, segons ha anunciat el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

La predicció meteorològica indica un notable ascens tèrmic durant la primera setmana de maig, que donarà lloc a màximes que puntualment arribaran als 30 ºC a les comarques de Ponent i a les de les Terres de l'Ebre, un episodi de calor que es prolongarà fins al dimecres 6 de maig.

Els meteoròlegs han anunciat que durant els sis primers dies de maig es preveuen registres poc habituals per a l'època de l'any.

El pronòstic és que l'ascens tèrmic tindrà el seu punt àlgid entre dilluns i dimarts vinent, quan es preveuen màximes que podrien fregar puntualment els 30 ºC.

La temperatura prevista a la vertical de Catalunya, a uns 1.500 metres d'altitud (850 hPa), per al dilluns 4 i dimarts 5 de maig serà d'entre 10 i 12 graus per sobre del que correspondria per aquesta època de l'any.