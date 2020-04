Els Mossos indaguen si el sospitós de matar els sensesostre va actuar en altres països

30.04.2020 | 12:40

Els Mossos d'Esquadra indaguen si l'home que ahir va ser detingut a Les Planes, Sant Cugat,com a presumpte assassí en sèrie d'almenys tres sensesostre a Barcelona durant el confinament va actuar en altres països, mentre segueixen analitzant el contingut de l'autocaravana on dormia per trobar-hi proves sobre els homicidis.

Segons han informat a Efe fonts pròximes a el cas, el detingut, de 35 anys i origen brasiler, està a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, a l'espera de comparèixer davant del jutge, amb tota probabilitat demà.

Al detingut únicament li consta a Espanya un antecedent per un delicte contra el patrimoni, comès a Saragossa, per la qual cosa els Mossos d'Esquadra estan ara fent gestions per intentar descobrir si també va actuar en altres països, especialment a Portugal i el Brasil, abans de suposadament cometre els seus crims a la capital catalana.

En el marc de la investigació, que el jutge manté en secret, els Mossos estan analitzant minuciosament l'autocaravana en la qual dormia, que tenia aparcada al barri de Les Planes de Sant Cugat de Vallès per intentar trobar proves incriminatòries, com ara restes de sang de les víctimes que poguessin haver quedat en la seva roba.