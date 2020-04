Barcelona acull una gran oferta de propietats de luxe a Espanya

Contingut patrocinat

30.04.2020 | 11:17

Barcelona és una de les ciutats espanyoles juntament amb Màlaga i Madrid on es concentra la major oferta d'habitatges i propietats de luxe. D'aquí que els les nombroses propietats a Barcelona siguin un dels objectius més cobejats per inversors i agències immobiliàries.



Des de fa un temps, el sector immobiliari de luxe a Espanya ha anat incrementant-se en gran mesura amb preus superiors al milió d'euros. Tot i que és una cosa que s'ha notat en diverses ciutats de país, Barcelona destaca entre elles.



Les propietats a Barcelona catalogades com "habitatges de luxe" suposen un 16% del total de casa, pisos i altres residències.



El preu per metre quadrat està entre els 2.000 i els 5.000 euros, encara que algunes vegades pot arribar als 20.000 euros com és el cas de la construcció de luxe a Barcelona Francesc Macià 10.



Les zones de super luxe a Barcelona

Des de fa uns anys Barcelona es troba entre les 20 primeres ciutats on més habitatges de luxe hi ha, segons l'Índex de el mercat residencial de luxe internacional.

Les Corts

Algunes de les zones que fan justícia a aquest fet és el districte de les Corts. En aquesta zona residencial, els habitatges superen el milió d'euros.



Es tracta d'una de les zones residencials de luxe a Barcelona més demandades tradicionalment pel fet que combina la comoditat de la gran ciutat amb el luxe i la tranquil·litat de viure allunyat de centre de la urbs.



A més, hi ha una gran varietat d'opcions d'habitatges de luxe: cases, pisos i fins i tot xalets o viles.

La Costa de Blanes

La costa de Girona està a 70 km de nord de Barcelona i compta amb un 57% d'habitatges de luxe a Barcelona situades molt a prop de la mar. Encara que és una zona que per norma general se sol associar a la compra de segones residències.



Els preus dels habitatges de luxe de la Costa de Blanes ronden el 1,2 milions d'euros. A més, la demanda d'immobiliària d'el sector de luxe és més gran que al municipi de Girona.



La majoria de propietats de luxe a la Costa de Blanes són viles de grans dimensions amb vista a una de les platges que inicia la coneixia Costa Brava.

Sarrià-Sant Gervasi

És un altre dels districtes amb major nombre de propietats de luxe a Barcelona. La seva fama es deu al fet que en aquest barri hi viuen personatges públics i estrelles de el món de l'esport, cantants, actors etc.



És un dels barris amb més luxe a Barcelona juntament amb les Corts. El preu mitjà per metre quadrat supera els 5.000 euros. Sent el 2020 la zona més cara de tot Barcelona.



La majoria són xalets amb grans superfícies o viles idíl·liques que fins i tot arriben a assolir els 8 milions d'euros.



La ciutat comtal és una de les urbs espanyoles que més aposta pel mercat immobiliari de el luxe. Això és possible a la quantitat de propietats a Barcelona disponibles per a aquest sector i també per les seves característiques favorables com a lloc de residència. Com la seva ubicació o el seu clima.