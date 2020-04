Catalunya supera els 10.000 morts després de sumar 150 noves víctimes

La crisi del coronavirus

29.04.2020 | 11:47

Catalunya ha superat les 10.000 víctimes per coronavirus des del començament de la pandèmia, concretament 10.073, a l'haver sumat 150 noves víctimes en les últimes 24 hores, segons les dades aportades per les empreses funeràries que recull el Departament de Salut de la Generalitat.

De el total de víctimes declarades per les funeràries, 2.902 han mort en una residència de gent gran, 120 en un centre sociosanitari i 568 en un domicili, mentre que els restants han mort en hospitals o són casos "no classificables per falta d'informació", ha informat el Departament de Salut en un comunicat.

El nombre de víctimes de coronavirus o amb sospites de patir la malaltia comptabilitzades en base a les dades de defuncions facilitades exclusivament pels hospitals s'eleva avui a 5.835, fet que suposa 66 més que dilluns.

A més, hi ha 51.672 casos positius de coronavirus confirmats per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR), mentre que hi ha 101.107 casos possibles d'infecció. Aquests últims són "persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas", segons el Departament de Salut.

Des del començament de la pandèmia fins ara han estat ingressades de gravetat en els hospitals 3.843 persones, però actualment són 749.

De el total de casos positius a tot Catalunya, 8.039 són professionals sanitaris i hi ha 5.362 professionals de residències i aïllament.

Des del començament de la pandèmia s'han comptabilitzat fins ara 29.574 altes hospitalàries de persones amb Covid-19.

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 10.556 persones han estat confirmades com a positives de coronavirus i 22.518 són casos sospitosos.