28.04.2020 | 12:33

Robinson ha mort aquest dimarts als 61 anys víctima d'un càncer que ell mateix va anunciar que patia el desembre passat. Els seus familiars han utilitzat el seu compte oficial de twitter per a comunicar "amb tremenda tristesa" la pèrdua de Michael Robinson. "Ens deixa un gran buit, però també innombrables records, plens del mateix amor que li heu demostrat. Us estarem eternament agraïts per haver fet a aquest home TAN FELIÇ, mai va caminar només", diu el missatge.