La Generalitat aprova les franges horàries per a la sortida ordenada per sectors

La crisi del coronavirus

28.04.2020 | 15:30

El comitè tècnic del pla d'Emergències de la Generalitat ha aprovat una proposta de franges horàries per ordenar les sortides dels ciutadans a mesura que avanci el desconfinament, perquè els nens, els esportistes, els ancians i els aturats surtin en diferents torns durant el dia.

La proposta, anunciada en roda de premsa telemàtica pel conseller d'Interior, Miquel Buch, a l'espera que sigui validada pel govern Espanyol, preveu que, quan les condicions sanitàries ho permetin, entre les sis i les vuit del matí es podria sortir a practicar esport individual, entre les vuit i les nou es reservaria per a la mobilitat laboral, de les nou a les onze per a ancians i persones amb discapacitat i de les onze a la una del migdia, per als menors de fins a 5 anys.

Després d'una pausa entre la una i les quatre de la tarda, perquè els ajuntaments puguin netejar i desinfectar i per deixar una franja per si en el futur la poden ocupar altres col·lectius, seria el torn de quatre a sis de la tarda per als menors de 6 a 13 anys, als quals seguirien, entre les sis i les vuit de la tarda els adolescents d'entre 14 i 17 anys, juntament amb els adults que estan en un ERTO, a l'atur o teletreballen.

Finalment, segons la proposta aprovada avui dimarts pel comitè tècnic el Procicat, entre les set i les nou de la tarda seria de nou el torn per practicar esport de forma individual, com córrer o passejar.