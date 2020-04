Els Mossos detenen a Valldoreix el presumpte assassí de sense sostres a Barcelona

EFE

28.04.2020 | 12:34

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home, d'origen brasiler, com a sospitós d'haver assassinat en les últimes setmanes diverses persones sense sostre que vivien als carrers de Barcelona.

En un missatge al seu compte de Twitter, la Policia de la Generalitat ha anunciat la detenció d'un home "per la seva presumpta relació amb la sèrie de morts violentes durant les últimes setmanes de persones que viuen al carrer a Barcelona".

Ahir a la nit, es va produir l'últim d'aquests crims en un carrer del districte de l'Eixample de Barcelona, lloc on l'assassí havia actuat també anteriorment.

L'última víctima és també un altre indigent, que hauria mort a l'ésser colpejat al cap amb un objecte contundent. Els Mossos van rebre cap a les 23.00 hores d'ahir a la nit l'avís que hi havia una persona greument ferida al terra de la via pública i, encara que l'home va ser atès per personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), finalment van certificar la seva mort.

Segons han informat a Efe fonts de la policia catalana, la detenció del presumpte autor d'aquestes morts violentes d'indigents s'ha produït a primera hora d'aquest dimarts a Valldoreix.

L'Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, encarregada d'investigar els fets, vincula el detingut amb almenys tres morts violentes de persones sense sostre ocorregudes en les últimes setmanes. El passat 16 d'abril, una persona va morir a cops en un carrer del barri del Fort Pienc, a la zona dreta de l'Eixample, al costat de l'Auditori, i dos dies després, el dissabte 18, un altre sensesostre va ser assassinat també de forma violenta a la confluència dels carrers Casp amb Pau Claris.

A més, durant la primera setmana de confinament també hi va haver un homicidi d'un altre indigent, el passat 18 de març, en aquest cas després d'una baralla a les portes d'un supermercat, si bé en aquella ocasió la Guàrdia Urbana va detenir un altre sensesostre com a sospitós, encara que poc després va quedar en llibertat.