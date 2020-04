El COVID paralitza el treball de 562.900 ocupats i destrueix 285.600 ocupacions

La crisi del coronavirus

28.04.2020 | 12:34

La pandèmia del COVID-19 va paralitzar el treball de 562.900 persones afectades per ERTE o aturs de les seves empreses i va elevar a 285.600 les ocupacions destruïdes en el primer trimestre de l'any malgrat haver afectat només en les dues últimes setmanes de març.

Segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) publicada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'ocupació es va reduir en 285.600 persones en el primer trimestre de l'any, fins als 19,6 milions d'empleats en el major descens des de 2013.

Quant a l'atur, el nombre de persones desocupades es va incrementar en 121.000 fins als 3,31 milions, la qual cosa eleva la taxa al 14,41%, el major alça en un trimestre des de fa set anys. L'INE adverteix que la caiguda de l'ocupació no inclou als treballadors afectats per un ERTE i apunta que 562.900 ocupats van declarar "no haver pogut treballar" per atur parcial de la seva empresa o per haver-se vist afectat per un d'aquests expedients.En total, els ocupats que declaren no haver treballat en la setmana de referència augmenten en 509.800 en el trimestre, una alça "sense precedents", en una xifra que també reflecteix altres situacions com a vacances o permisos.

Segons la metodologia de la EPA, tots aquests treballadors, malgrat haver deixat d'anar al seu lloc, continuen comptant com ocupats si la suspensió laboral és menor de tres mesos. A més, expliquen que hi ha un augment de 257.500 inactius, també sense precedents en la sèrie històrica de l'enquesta, que podria respondre al fet que molts treballadors que van perdre la seva ocupació no han pogut complir amb les condicions de cerca de treball de la definició d'atur.

També destaquen que el nombre total d'hores efectives treballades en el primer trimestre de 2020 ha experimentat "un descens important a causa del període en el qual ha estat necessari limitar l'activitat econòmica". Així, el volum d'hores de treball ha descendit un 4,25% respecte del temps treballat en el trimestre anterior, un percentatge que no es veia des de 2009.

L'INE adverteix en la seva nota que la declaració de l'estat d'alarma ha tingut importants repercussions sobre la EPA, tant en la realització d'entrevistes com en les variables mesures, i recorden que els resultats són la mitjana de les 13 setmanes del trimestre i que la pandèmia del COVID influeix en les respostes a partir de la setmana 11.

De tornada a les dades del trimestre, l'ocupació disminueix en 147.400 homes i en 138.200 dones.

Per nacionalitat, l'ocupació baixa en 248.600 persones entre els espanyols i en 37.000 entre els estrangers i, per edat, baixa en gairebé tots els grups. Per sectors, l'ocupació augmenta aquest trimestre en indústria mentre que cau en serveis, agricultura i construcció.

El nombre d'assalariats disminueix aquest trimestre en 286.000: els que tenen contracte indefinit es redueixen en 30.700 i els que tenen contracte temporal en 255.300.

D'altra banda, el nombre total de treballadors per compte propi cau en 2.200. En la desocupació, el nombre d'homes en atur augmenta en 58.100 aquest trimestre, situant-se en 1.564.200. Entre les dones la desocupació s'incrementa en 62.900, fins a 1.748.800.

La taxa d'atur femenina puja 69 centèsimes i se situa en el 16,24% mentre que la masculina s'incrementa 56 centèsimes i queda en el 12,79%. Per grups d'edat, l'atur augmenta en els grups per sota de 55 anys.

Totes les comunitats autònomes redueixen el seu número d'ocupats aquest trimestre amb Balears, València i Andalusia al capdavant. En atur, les majors baixades es donen a País Basc, Canàries i Navarra mentre que els majors increments es produeixen a Balears, Madrid i Castella-la Manxa.